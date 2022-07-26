الشرطة الكندية تردي مسلحا قتل شخصين قرب فانكوفر

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أقدم مسلح على قتل شخصين وجرح اثنين آخرين في سلسلة عمليات لإطلاق النار قرب فانكوفر عند ساعات الصباح الأولى الاثنين قبل أن ترديه الشرطة، وفق ما ذكرت السلطات.

وأفادت تقارير سابقة عن استهداف المهاجم للأشخاص المشردين، لكن لميتم تأكيد ذلك على الفور من قبل سلطات لانغلي التي شهدت الحادث، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 130 ألف نسمة وتقع جنوب شرق فانكوفر.

وقال غالب بهياني قائد شرطة لانغلي في مؤتمر صحافي “أستطيع أن أؤكد أن أربعة أشخاص أصيبوا برصاص مسلح منفرد”.

ولاحقا توفي اثنان من المصابين فيما لا تزال امرأة في حالة حرجة وشخص رابع يعاني من إصابة في ساقه.

وأضاف بهياني أن السلطات تعكف حاليا على تحديد هوية الضحايا والمشتبه بإطلاقه النار والتحقق ما اذا كان هناك من صلة بينهم.

وقال المحقق الجنائي ديفيد لي عن الضحايا “في الوقت الحالي نحن بصدد تحديد الطبيعة الدقيقة لهؤلاء الأشخاص ولا يمكننا تأكيد أنهم من المشردين”.

وكانت الشرطة قد بثت رسالة تنبيه حوالى الساعة 06,15 بالتوقيت المحلي (13,15 بتوقيت غرينتش) للسكان، ذكرت حصول “عمليات إطلاق نار عدة في وسط مدينة لانغلي”.

وأشارت السلطات في هذه الرسالة إلى أنها “تعاملت مع مشتبه به، دون معرفة ما إذا كان آخرون متورّطين، حتى اللحظة”.

وأُرسل تنبيه ثان بعد ساعة جاء فيه أن المشتبه به “لم يعد يشكّل تهديدًا”، داعيًا السكان إلى الانتباه.

ولفتت رسالة التنبيه الأولى إلى أن المشتبه به رجل قوقازي وشعره داكن ويرتدي بدلة بنّية وقميصًا أزرق وأخضر مع شعار أحمر على الكم الأيمن.

وبحسب وسائل الإعلام الكندية، يُرجّح أن يكون المشتبه به قد أطلق النار على مشرّدين في المدينة بطريقة متعمّدة.



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Source akhbaar24

