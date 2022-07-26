“حساب المواطن”: لا يمكن حذف أو تعديل مستند مرفق إلا في حالة واحدة

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أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم إرفاق مستند بالبوابة الإلكترونية للبرنامج، لا يمكن حذفه أو التعديل عليه إلا في حالة واحدة.

وأشار البرنامج إلى أنه يمكن حذف المستند في حال تم الرد عليه بالرفض، مبينًا أنه في حال تم رفض المرفق يمكن الدخول للبوابة عبر “تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات”، ثم حذف المرفق المرفوض وتصحيحه وإعادة إرفاقه.

وجاء توضيح البرنامج، ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول إمكانية استبدال مستند خاطئ بآخر صحيح في البرنامج.



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Source akhbaar24

