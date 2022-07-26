وكالة بلومبرج:السعودية تحظى بأكبر استثمارات في الحزام والطريق

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قالت وكالة بلومبرج: إن السعودية تعد أكبر متلق لاستثمارات مبادرة الحزام والطريق خلال النصف الأول، فيما تراجعت استثمارات المبادرة، مع انخفاض الإنفاق إلى الصفر في روسيا وسريلانكا ومصر، وفقاً لدراسة أجراها مركز التمويل والتنمية الأخضر. وبلغ حجم التمويل والاستثمارات 28.4 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2022، مقارنة بـ 29.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً للمركز التابع لجامعة فودان. وقالت الدراسة إن أرقام النصف الأول كانت أقل بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وأوضحت أن حوالى 11.8 مليار دولار ذهبت إلى الاستثمارات، فيما ذهبت 16.5 مليار دولار إلى عقود البناء الممولة جزئياً من خلال القروض الصينية. وأشارت الدراسة إلى أن السعودية كانت من أكبر المتلقين لاستثمارات المبادرة، في حين لم تتلق أي مشاريع للفحم أموالاً في النصف الأول.

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Source almnatiq

