أضرار خطيرة للأطعمة غير الصحية.. وهذه طرق الوقاية منها

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يؤدي تناول الأطعمة غير الصحية إلى معاناة بعض الأفراد للعديد من المخاطر والأضرار الصحية الناجمة عنها، نظرًا لغناها بالكربوهيدرات والدهون.

أضرار الأطعمة غير الصحية

تنقسم أضرار تناول الأطعمة غير الصحية إلى أضرار على المدى القريب وتشمل: عدم الحصول على الحاجة اليومية من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، كالفيتامينات، والمعادن، وغيرها، وارتفاع ضغط الدم، خاصة في حال التركيز على نوع معين من الأطعمة الغنية بالصوديوم، إلى جانب ظهور حب الشباب، والانتفاخ، وزيادة الوزن.

كما تؤدي الأطعمة غير الصحية إلى نقص فيتامين “ج” الذي يتطور مع الوقت ليصبح حالة صحية خطيرة تُعرف بالإسقربوط، وتسوس الأسنان، واضطرابات الأكل، وتغييرات المزاج، مما يتطور مع الوقت ليصبح الفرد يعاني من مشكلة الاكتئاب النفسية.

أما أضرار تناول الأطعمة غير الصحية على المدى البعيد تتضمن: أمراض القلب والسكتة الدماغية، ومرض السكري من النوع الثاني، والسرطان، وهشاشة العظام.

الوقاية من الأطعمة غير الصحية

يعد اتباع بعض الأنظمة الغذائية المفيدة والمتوازنة، أمرًا مهمًا لصحة الإنسان، وذلك من خلال الإفراط في تناول الفواكه والخضراوات، وتناول الفاكهة كاملة بديلا عن شرب عصير الفاكهة، لتقليلها من السعرات الحرارية المكتسبة، كما أنها تضيف الألياف وتزيد من الشعور بالامتلاء، بالإضافة إلى التقليل من تتبيلة السلطة المستخدمة، أو استخدام الصلصات قليلة الدسم.

وكذلك تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون خاصة التي تحتوي على الدهون المتحولة، والابتعاد عن استهلاك اللحوم المصنعة أو المجمدة، وتناول الوجبات الخفيفة الصحية.



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Source akhbaar24

