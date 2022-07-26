ولي العهد يكشف كيف سيتم توفير تكلفة بناء المرحلة الأولى من مشروع “نيوم “

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كشف ولي العهد رئيس مجلس إدارة مدينة نيوم الأمير محمد بن سلمان لعدد من الصحفيين بعد إعلان تصاميم “ذا لاين” مدينة المستقبل داخل نيوم، كيف سيتم توفير تكلفة بناء المرحلة الأولى من مشروع نيوم.

وأوضح ولي العهد : “أن المرحلة الأولى في نيوم ستنطوي على 1.2 ترليون ريال حتى عام 2030 وسيكون لدينا دعم حكومي بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال.”

وقال ولي العهد ، نعتقد في الغالب أن ⁧‫نيوم‬⁩ ستطرح للاكتتاب العام في 2024.

وأضاف، في عام 2027 سنجمع رأس المال بما يبلغ نحو 500 مليار ريال ونعتقد أن 200-300 مليار ستأتي من الخدمات التي ننشئها للمرحلة الأولى في نيوم وسنذهب للسوق لجمع 200-300 مليار ريال إضافية.

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Source almnatiq

