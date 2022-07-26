غرفة ينبع تنظم لقاء تعريفي عن برنامج التوظيف وتمهير‬

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نظمت أمس غرفة ينبع بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية لقاءً تعريفياً عن برنامج تمهير وبرنامج دعم التوظيف.

وتناول اللقاء الذي قدمه مدير فرع هدف بينبع فيصل عيد الرفاعي “على شرحا مفصلا عن برنامج التدريب على رأس العمل ” تمهير” والموجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية والمعاهد وحملة البكالوريوس والدبلومات الفنية والصحية والإدارية.

ويهدف البرنامج إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

كما تناول اللقاء برنامج “دعم التوظيف” وهو أحد برامج دعم التوظيف المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية ويهدف البرنامج لدعم الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص بتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف.

ويشمل البرنامج دعم جميع الوظائف في القطاع الخاص للدوام الكامل والعمل عن بعد، كما يضيف البرنامج دعم إضافي للتوظيف في المناطق والمدن الأقل فرص وظيفية وعلى توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة وحجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والأنشطة المتضررة من جائحة كورونا، وعدة مهن مستهدفة أخرى.

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