المؤشر القياسي الياباني يفتح على انخفاض 0.06٪

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أنخفض المؤشر القياسي الياباني في بداية تعاملاته أمس ببورصة طوكيو للأوراق المالية.

وتراجع 0.06 % إلى 27682.20 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 % إلى 1944.08 نقطة.

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