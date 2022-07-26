معالجة 96,000 م2 من المسطحات الخضراء في إبن شريم لتحسين جودة الحياة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية إبن شريم خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م “، أكثر من 96,000 م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء ومعالجة التشوهات البصرية لتحسين جودة الحياة, كمانفذت 96 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، وصيانة 82 من أعمدة الإنارة التالفة، واستبدال 310 أمتار من الأرصفة المتهالكة مع طلائها، إضافة إلى رفع 168 م3 المخلفات الإنشائية.

وأكدت بلدية إبن شريم أن الأعمال متواصلة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة.

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