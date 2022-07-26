محافظ ينبع التقى رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس التقى أمس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس بندر بن حمود العتيق وفريق العمل وبحضور لجنه المتابعة بالمجلس المحلي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الشركة للمستفيدين حيث تم الاطلاع على المشاريع بالمحافظة.

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