“بيئة رفحاء” تنفذ 93 جولة لمراقبة أسواق الخضار واللحوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نفذت فرق التفتيش والمراقبة الميدانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة رفحاء 93 جولة ميدانية على أسواق النفع العام والخضار واللحوم خلال الفترة من 15 حتى 25 من ذو الحجة 1443هـ الجاري، رصدت خلالها مخالفتين، طُبِّقت بحقهم العقوبات المقررة نظاما.
وأوضحت “بيئة رفحاء” استمرار الجولات الرقابية المكثفة والحملات التوعوية، للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاضعة لأنظمة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
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