حزب المستقبل الديمقراطي يستنكر تمادي أبواق اعلامية مأجورة ضد قيادة المؤتمر

عبّر حزب المستقبل الديمقراطي، وعضو التحالف الوطني الديمقراطي في اليمن ، عن رفضه الشديد لأي اساءات اعلامية ضد قيادة المؤتمر الشعبي العام، ممثلة في شخص القائد المناضل الشهيد الحي الشيخ صادق بن امين ابو راس.معتبرا من يحاول الاساءة لهذه الهامة الوطنية أو الي تنظيم المؤتمر الشعبي العام ” دخيلا على الوطن، ولا يمتلك من اليمن إلا الإسم الذي يلجأ اليه لتغطية الشعور بنقص الإنتماء”.واكد حزب المستقبل الديمقراطي أن استمرار هذه الإساءات التي تطال قيادات المؤتمر الشعبي العام ” تعتبر ضد اليمنيين الحقيقيين بمختلف الشرائح و القبائل اليمنية” .

وقال في بيان له يوم الاثنين 25 يوليو الجاري أن “: ما يمر به الوطن الحبيب من مؤامرات تحاك عليه ليس فقط من الخارج، وانما تمادي بعض الأبواق الإعلامية المأجورة، والتي ليس لها اي هدف وطني او برنامج تنظيمي هادف لمصلحة البلاد، وتعمل على تجميع مأجورين لمحاولة تشويه سمعة الرموز الوطنية التي ناضلت و لا زالت تناضل رغم المخاوف والتعقيدات المتزامنة مع ما يراق من دماء اليمنيين على كافة الأصعده و الجبهات”.

واشار إلى أن الإلتزام بالشراكة الوطنية للمؤتمر الشعبي العام و حلفائه، مايزال هو الوحيد الذي يطفي شرعية على كل السلطات التنفيذية والتشريعية، واضاف:” ولا يمكن ان تكون هناك اي قابلية لسلطة صنعاء بدون زخم وإشراك تنظيم المؤتمر و حلفائه الذي لا يزال الوحيد المنتشر في كافة محافظات الجمهورية دون إستثناء”.