وزير الدفاع الموريتاني يلتقي ببعثة أممية لحقوقو الإنسان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس التقى وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي، أمس ببعثة أممية برئاسة ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا لوراه مييون.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين موريتانيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

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