مستجدات الغزو الروسي.. كييف تستأنف تصدير الحبوب وموسكو تخفض شحنات الغاز

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تستعد أوكرانيا لاستئناف تصدير الحبوب للمرة الأولى منذ بدء الحرب عملًا بالاتفاق الموقع مع موسكو قبل أيام، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوروبا لتشديد العقوبات المفروضة على موسكو بعد قرار الأخيرة بتخفيض شحنات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم”.

زيلينسكي يدعو أوروبا “للرد” على “حرب الغاز” الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس (الإثنين)، أوروبا إلى الرد على “حرب الغاز” التي تشنها روسيا، عبر تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

وأشار زيلينسكي إلى التهديدات الروسية الجديدة على صعيد إمداد أوروبا بالغاز، قائلا إنها حرب غاز مفتوحة تشنّها روسيا ضد أوروبا الموحدة، في إشارة إلى إعلان غازبروم عن خفض جديد لشحنات الغاز نحو أوروبا.

الكرملين: الضربات الروسية على أوديسا لا تعيق صادرات الحبوب

أوضح الكرملين أن الضربات الروسية على ميناء أوديسا لا تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية تنفيذًا للاتفاقية الموقعة برعاية الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن القصف يستهدف البنية التحتية العسكرية فقط، ولا يتعلق على الإطلاق بالمنشآت المستخدمة لتنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب، ولهذا السبب لا يمكن ولا ينبغي أن يعيق بدء عملية التحميل.

وقصف الجيش الروسي قبل أيام ميناء أوديسا الأوكراني الحيوي لتصدير الحبوب الأوكرانية، غداة توقيع اتفاق بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا من أجل الحد من مخاطر أزمة الغذاء العالمية التي تسبب بها الهجوم الروسي.

كييف تتوقع استئناف تصدير الحبوب هذا الأسبوع

توقعت أوكرانيا استئناف تصدير الحبوب هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ بدء الحرب عملًا بالاتفاق الموقع مع موسكو، فيما أعلنت الأخيرة خفضًا حادًا في شحنات الغاز إلى أوروبا.

وتوقع وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، استئناف تصدير الحبوب العالقة في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي هذا الأسبوع، عملًا بالاتفاق الموقع في 22 يوليو في إسطنبول بين كييف وموسكو وتركيا، برعاية الأمم المتحدة.

وأفادت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة للغاز، أمس (الإثنين)، أنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم” إلى 33 مليون متر مكعب يوميًا اعتبارًا من الأربعاء، مشيرةً إلى ضرورة صيانة توربين.





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Source akhbaar24

