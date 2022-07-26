وفاة تريمبل رئيس وزراء أيرلندا الشمالية السابق الحائز على جائزة نوبل عن 77 عاما

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توفي ديفيد تريمبل رئيس وزراء أيرلندا الشمالية السابق، وهو زعيم موال لبريطانيا وحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1998 عن دوره الرئيسي في وضع نهاية لإراقة الدماء التي استمرت في المنطقة لثلاثة عقود، عن 77 عاما، حسبما ذكرت أسرته اليوم الاثنين.
وقالت أسرة تريمبل في بيان نشره حزبه أولستر الوحدوي “ببالغ الحزن أعلنت أسرة اللورد تريمبل أنه توفي بسلام في وقت سابق اليوم بعد مرض قصير”.
وحصل تريمبل وجون هيوم، الزعيم السابق للحزب الاشتراكي العمالي، معا على جائزة نوبل للسلام عام 1998 لدورهما في المساعدة على إنهاء العنف الطائفي الذي أودى بحياة ما يزيد على 3600 شخص.
وقال دوج بيتي زعيم حزب أولستر الوحدوي في بيان “كان ديفيد تريمبل رجلا شجاعا وذا رؤية. اختار اغتنام فرصة السلام عندما جاءت إليه وسعى لإنهاء العنف الذي استمر بأيرلندا الشمالية الحبيبة على مدى عقود”.
وأضاف “سيظل إلى الأبد مرتبطا (بالمكانة) القيادية التي ظهر بها في أثناء المفاوضات التي أدت إلى اتفاق بلفاست عام 1998”.
ووصف براندون لويس، الذي كان حتى وقت قريب وزير شؤون أيرلندا الشمالية في بريطانيا، تريمبل بأنه “رجل دولة لامع”، وقال إن إرثه كمهندس لاتفاق الجمعة العظيمة سوف يستمر إلى الأبد.
وأضاف على تويتر “شعب المملكة المتحدة مدين له بعظيم الامتنان”.
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Source akhbaar24
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