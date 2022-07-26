لماذا يحدث غباش العين؟ وكيف يمكن علاجه والوقاية منه؟

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كل يوم معلومة طبية غباش العين هل سبق أن استيقظت مع رؤية غير واضحة، وبدأت بفرك عينيك مراراً وتكراراً محاولة منك في تحسين الرؤية؟ قد تكون حينها تعاني مما يُعرف بغباش العين، فما هو؟ ولماذا يحدث؟ وكيف يمكن علاجه؟ يمكنك معرفة أبرز المعلومات الطبية المتعلقة بهذه المشكلة الشائعة من خلال الفقرات التالية، فاحرص على المتابعة.

ما المقصود بغباش العين؟

غباش العين أو ما يُعرف علمياً بالرؤية الضبابية، ويُشير غباس العين إلى عدم الرؤية بوضوح، مما يؤثر على القدرة العامة على رؤية التفاصيل.

وقد يتضمن هذا الرؤية المحيطية وكيفية الرؤية بامتداد اليمين والشمال، كما يمكن أن تحدث الرؤية الضبابية في عين واحدة فقط. ويمكن أن تحدث الرؤية الضبابية نتيجة أسباب مختلفة أو تكون عرض من أعراض مشكلة صحية كامنة، أو نتيجة تناول أنواع معينة من الأدوية.

وإليكم أبرز الأسباب بالتفصيل.

أسباب غباش العين

تتضمن أبرز أسباب حدوث هذه المشكلة ما يلي:

– اضطرابات الانكسار في الرؤية مثل، قصر النظر أو طول النظر أو الاستجماتيزم.

– تآكل القرنية.

– التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

– اعتام عدسة العين (المياه البيضاء على العين).

– عتامة أو تندب القرنية Corneal Opacification.

– التهاب الشبكية المعدي. الصداع النصفي.

– التهاب العصب البصري.

– اعتلال الشبكية بأنواعه.

– إصابة في العين.

كما يمكن أن يكون غباش العين عرض من أعراض حالة طبية موجودة مثل:

– مرض السكري.

– السكتة الدماغية.

– إصابة في الرأس.

– انخفاض سكر الدم.

– تسمم الحمل.

– الصدفية.

– التصلب المتعدد.

– أورام الدماغ.

– مرض باركنسون.

وجدير بالذكر أن الرؤية الضبابية قد تحدث أحياناً أيضاً كأثر جانبي لبعض الأدوية المعينة.

أسباب غباش العين المفاجئ

قد يحدث غباش العين بصورة مفاجئة، وقد يحدث هذا نتيجة الأسباب التالية:

حالات طبية تحتاج التقييم والعلاج الطبي الفوريمثل:

– انفصال الشبكية.

– السكتة الدماغية.

– النوبة الاقفارية العابرة Transient ischemic attack.

– الجلوكوما منغلقة الزاوية Angle-closure glaucom.

– التهاب باطن مقلة العين Endophthalmitis.

– التهابات العين مثل:

– التهاب الملتحمة.

– التهاب القرنية.

– التهاب العنبية.

– أسباب أخرى مثل:

– إجهاد العين.

– حدوث خدش في القرنية.

– ارتفاع سكر الدم.

– التحدمية (تجمع الدم في غرفة العين الأمامية).

– الثقب البقعي.

– الصداع النصفي المصحوب بهالة.

– التهاب العصب البصري.

– التهاب الشريان الصدغي.

غباش العين عند الاستيقاظ

قد يحدث الغباش في العين أو الرؤية الضبابية عند الاستيقاظ نتيجة الأسباب التالية:

– جفاف العين.

– توجيه هواء المروحة على الوجه طوال الليل.

– العيش في بيئة رطبة.

– النوم بالعدسات اللاصقة. التحديق لساعات طويلة في شاشة الكمبيوتر قد يؤدي لجفاف العين، وبدوره قد يستمر ويتسبب في الرؤية الضبابية في اليوم التالي.

كيف يتم تشخيص غباش العين؟

يقوم الطبيب أولاً بالسؤال عن الأعراض التي تعاني منها، ويسأل عن التاريخ الطبي الخاص بك وبعائلتك.

ويطرح بعض الأسئلة المتعلقة مثل:

منذ متى وأنت تعاني من غباش العين؟

ما الذي يجعل الحالة أسوء؟

وما الذي يجعلها أفضل؟

كما يمكن أن يقوم بتقييم الرؤية عن طريق قراءة مخطط العين، أو يقوم بعمل بعض الفحوصات الأخرى مثل:

– تنظير العين Ophthalmoscopy اختبار الانكسار.

– اختبار المصباح الشقّي (أداة يستخدمها الطبيب لفحص العين بأكملها تحت تكبير عالي).

– قياس التوتر، لمعرفة ضغط العين.

– فحوصات الدم، والأنواع يحددها الطبيب.

علاج غباش العين

يتضمن علاج حالة عباش العين علاج الحالة التي تتسبب في حدوثها في المقام الأول، وقد تتضمن الخيارات العلاجية:

– قطرة العين.

– جراحة الليزر.

– أدوية للتحكم في حدة الحالة الطبية الكامنة.

وفي حالة كان غباش العين ناتج عن انخفاض سكر الدم، يمكن أن تتضمن الخيارات العلاجية:

– تناول أطعمة تحتوي على سكر سريع المفعول مثل، الحلوى والعصير.

– تناول أقراص الجلوكوز، التي يمكن أن تساعد في رفع سكر الدم بصورة سريعة.

علاج غباش العين في المنزل

تتضمن النصائح والطرق المنزلية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الرؤية الضبابية والوقاية منها ما يلي:

– الحصول على كمية كافية من النوم، والحرص على أخذ استراحات في الفترة التي يتم الجلوس فيها أمام الكمبيوتر.

– تشحيم العين عن طريق الرمش لعدة مرات أو استخدام كمادات دافئة وتدليك جفن العين لتحفيز الزيوت الموجودة في جفن الدم أو استخدام قطرات العين المرطبة.

– في حالة العيش في بيئة جافة، يمكن استخدام مرطب للهواء لمنع جفاف العين، وتقليل تسليط هواء المروحة مباشرة على الوجه والعين خاصة أثناء الليل.

– تجنب التدخين، حيث يساهم التدخين في حدوث العديد من الأمراض منها، التهاب العصب البصري والذي قد ينتج عنه تهيج وجفاف العين.

– تجنب مهيجات العين مثل التراب التي قد تتسبب في الإصابة بحساسية العين، وفي حالة عدم نجاح هذا يمكن سؤال الطبيب عن قطرات العين المضادة للهيستامين.

– تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية، حيث أشارت بعض الدراسات أن لها آثار إيجابية على تحسين جفاف العين.

– حماية العين في الخارج عن طريق ارتداء نظارات شمس. اتباع نظام غذائي غني بفيتامين A وإدخال الأطعمة الغنية به مثل، البطاطا الحلوة والجزر والفلفل الأحمر والسبانخ. تنظيف العدسات اللاصقة بشكل جيد واتباع التعليمات المرفقة بحرص عند تنظيفها.





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Source akhbaar24

