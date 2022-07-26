مسلحون يستهدفون موكب مدير أمن أبين وإصابة ثلاثة من مرافقيه

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المناطق_متابعات

استهدف كمين مسلح مساء أمس الاثنين، موكب مدير أمن محافظة أبين العميد علي ناصر الكازمي، في مديرية مودية جنوبي شرق المحافظة الساحلية.

وكان موكب العميد الكازمي حين تعرض للاستهداف عائدا من حملة عسكرية نفذها ضد عصابة من قطاع الطرق في مديرية المحفد بالمحافظة.

فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى اللحظة؛ فيما تم إصابة ثلاثة من مرافقي العميد الكازمي خلال التصدي للكمين.

وفي وقت لاحق أعلنت إدارة أمن أبين إلقاء القبض على العصابة في المحفد بعد معركة شرسة، مشيرة إلى سقوط جرحى من قوات الأمن.

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Source almnatiq

