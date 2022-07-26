هل توقعت ما سيحدث لك بعد التوقف عن «السكر»

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مخاطر تناول السكر أو اتباع النظم الغذائية المعتمدة على السكريات كبيرة جدا على صحة الإنسان.

وسبب تلك المخاطر تضاعفت أعداد المصابين بداء السكري 3 مرات على الأقل منذ عام 2000، حيث يعاني غالبية المصابين من النوع الثاني من مرض السكري، المرتبط بالسمنة وقلة ممارسة الأنشطة البدنية.

لكن ماذا سيحدث لجسدك إذا اتخذت قرارا بالتوقف تماما عن الحلويات والمشروبات المحتوية على السكر:

بعد 20 دقيقة

ستشعر بإشباع عال ولن تشتهي التحلية التي تأتي بعد الوجبة.

بعد ساعة

غالبا سوف تشعر بالحيوية والنشاط، ومن المستبعد أن تشعر بالرغبة للحصول على حلوى.

بعد يوم

سيبدأ الشخص بالرغبة بتناول الطعام الغني بعناصر مفيدة، مثل الألياف والدهون التي كان يستبدلها السكر في الجسم.

بعد 3 أيام

قد يبدأ بالتأثير على مزاج الشخص وقد يؤدي للاكتئاب في بعض الأحيان.

بعد أسبوع

ستبدأ بالشعور بمزاج جيد وستتحسن صحتك كثيرا، وستكون قادرا عن بذل جهد أكبر من ذي قبل.

بعد شهر

تختفي رغبتك بتناول الحلويات والسكريات تماما بعد شهر من الامتناع عن السكر.

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Source almnatiq

