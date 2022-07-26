‏ولي العهد: 1.2 ترليون ريال تتضمنها المرحلة الأولى لبناء ذا لاين

صرح ولي العهد رئيس مجلس إدارة مدينة نيوم الأمير محمد بن سلمان بعد إعلان تصاميم "ذا لاين" مدينة المستقبل داخل نيوم، ‏أن المرحلة الأولى في نيوم ستنطوي على 1.2 ترليون ريال حتى عام 2030 وسيكون لدينا دعم حكومي بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال.

وأضاف ولي العهد: الدعم الحكومي في نيوم يختلف عن استثمار الصندوق الذي سيبلغ نحو 500 مليار ريال.

وتابع: ‏لدينا أهداف كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم على الكوكب، ونعتقد في الغالب أن نيوم ستطرح للاكتتاب العام في 2024.

كما أكد ‏ولي العهد أن الحد الأقصى للرياض هو 25 مليون نسمة ونيوم ستعتني بـ 10 ملايين، مضيفا أنه حتى 2030 ستعتمد نيوم على الدعم الحكومي وبعد ذلك ستكون مستدامة.