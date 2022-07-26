‏ولي العهد: 1.2 ترليون ريال تتضمنها المرحلة الأولى لبناء ذا لاين

صرح ولي العهد رئيس مجلس إدارة مدينة نيوم الأمير محمد بن سلمان بعد إعلان تصاميم "ذا لاين" مدينة المستقبل داخل نيوم، أن المرحلة الأولى في نيوم ستنطوي على 1.2 ترليون ريال حتى عام 2030 وسيكون لدينا دعم حكومي بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال.
وأضاف ولي العهد: الدعم الحكومي في نيوم يختلف عن استثمار الصندوق الذي سيبلغ نحو 500 مليار ريال.
وتابع: لدينا أهداف كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم على الكوكب، ونعتقد في الغالب أن نيوم ستطرح للاكتتاب العام في 2024.
كما أكد ولي العهد أن الحد الأقصى للرياض هو 25 مليون نسمة ونيوم ستعتني بـ 10 ملايين، مضيفا أنه حتى 2030 ستعتمد نيوم على الدعم الحكومي وبعد ذلك ستكون مستدامة.
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