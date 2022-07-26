السعودية تعتزم طرح 15 جيجاواط كمشاريع لـ«المتجددة»

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالة «ستاندرد وبورز غلوبال»، أن وزارة الطاقة السعودية طرحت مشروعات للطاقة المتجددة بطاقة إنتاجية تبلغ 7.1 جيجاواط، وهي الآن في مراحل مختلفة من الاكتمال. ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها، إنها تتوقع طرح 15 جيجاواط إضافية في عامي 2022 و2023. وأشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمشاريع الطاقة المتجددة بحسب ما تم طرحه ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تبلغ 700 ميجاواط، متوقعةً ارتفاع حجم الطاقة الإنتاجية المشغلة فعلياً بشكل حاد خلال العامين القادمين.

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