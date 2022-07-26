الصادرات النفطية السعودية تقفز 106 %.. بلغت 116 ملياراً في شهر

وقالت الهيئة في تقرير لها إن الارتفاع جاء نتيجة زيادة الصادرات البترولية بمقدار 59.7 مليار ريال بنسبة 105.5% في شهر مايو 2022، إلى 116.2 مليار ريال، مقابل 56.54 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي 2021.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 80.6% في مايو الماضي، مقابل 72% في مايو 2021.
وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 6.4 مليار ريال بنسبة 4.7% في مايو 2022، مقارنة بشهر أبريل الماضي.
وسجلت الصادرات غير البترولية، التي تشمل إعادة التصدير، ارتفاعاً بنسبة 26.7% إلى 27.9 مليار ريال في مايو 2022، مقابل 22 مليار ريال في مايو 2021، فيما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أبريل 2022.
وارتفعت الواردات بنسبة 21.8% بمقدار 9.6 مليار ريال في مايو 2022 إلى 53.9 مليار ريال مقارنة بنحو 44.2 مليار ريال في مايو 2021، كما انخفضت الواردات بنسبة 4% مقارنة بشهر أبريل 2022.
وبلغ الفائض التجاري 90.27 مليار ريال في مايو 2022، مقارنة بنحو 34.37 مليار ريال في مايو 2021، بزيادة 163%.
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