الصادرات النفطية السعودية تقفز 106 %.. بلغت 116 ملياراً في شهر

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت هيئة الإحصاء أمس (الإثنين) ارتفاع الصادرات السلعية في شهر مايو 2022 بنسبة 83.4% إلى 144.1 مليار ريال مقابل 78.6 مليار ريال في شهر مايو من 2021.

وقالت الهيئة في تقرير لها إن الارتفاع جاء نتيجة زيادة الصادرات البترولية بمقدار 59.7 مليار ريال بنسبة 105.5% في شهر مايو 2022، إلى 116.2 مليار ريال، مقابل 56.54 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي 2021.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 80.6% في مايو الماضي، مقابل 72% في مايو 2021.

وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 6.4 مليار ريال بنسبة 4.7% في مايو 2022، مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وسجلت الصادرات غير البترولية، التي تشمل إعادة التصدير، ارتفاعاً بنسبة 26.7% إلى 27.9 مليار ريال في مايو 2022، مقابل 22 مليار ريال في مايو 2021، فيما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أبريل 2022.

وارتفعت الواردات بنسبة 21.8% بمقدار 9.6 مليار ريال في مايو 2022 إلى 53.9 مليار ريال مقارنة بنحو 44.2 مليار ريال في مايو 2021، كما انخفضت الواردات بنسبة 4% مقارنة بشهر أبريل 2022.

وبلغ الفائض التجاري 90.27 مليار ريال في مايو 2022، مقارنة بنحو 34.37 مليار ريال في مايو 2021، بزيادة 163%.