الأسهم تتداول 5.2 مليار ريال.. وتفقد 100 نقطة

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» تداولاته أمس (الإثنين) على تراجع بنسبة 0.8 % عند 11874 نقطة (-101 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5.2 مليار ريال، وتراجع سهم «الخزف» بأكثر من 3% عقب تحقيق الشركة أرباحاً دون التوقعات بنهاية الربع الثاني 2022، ووانخفض سهما «النايفات للتمويل» و«أملاك» بنسب تتراوح بين 4-6%.
وواصل سهم «المتحدة للتأمين» تراجعه بالنسبة القصوى ولخامس جلسة على التوالي، مسجلاً أدنى إغلاق في عام ونصف عند 14.40 ريال، فيما ارتفع سهم «دار الأركان» بنسبة 7%، وسط تداولات نشطة بلغت 33.6 مليون سهم.
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