«الأهلي» يعقد اتفاقيات شراكة لتوفير أنظمة إدارة المبيعات والفوترة الإلكترونية

جاء ذلك خلال حفل توقيع الشراكة الذي أقيم مؤخراً في المقر الرئيسي للبنك بمركز الملك عبد الله المالي بالرياض، بحضور رئيس إدارة النقد في البنك الأهلي السعودي فيصل العمودي، والرئيس التنفيذي لشركة كاشين عمر الرميح، والرئيس التنفيذي لشركة مرن صالح المحسن.
وستمكن هذه الاتفاقية عملاء البنك من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل الحر من الحصول على أجهزة نقاط البيع من البنك الأهلي السعودي بالإضافة إلى أنظمة إدارة المبيعات والفوترة الإلكترونية، وذلك بأسعار منافسة وبطريقة سهلة وسريعة بما يتواكب مع اشتراطات نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة).
ويعد البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في المملكة حيث يلعب دوراً ريادياً في دعم جهود التنمية الوطنية التي تشهدها المملكة العربية السعودية من خلال إيجاد شراكات في مجال التقنية في ظل النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك تماشياً مع استراتيجية تطوير القطاع المالي لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للمملكة ضمن أهداف 2030.
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