اخبار الرياضه السعوديه «عمومية الأهلي».. جدال عقيم لم يروِ عطش الجماهير

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت مساء أمس (الإثنين) الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، وسط حضور عدد كبير من الأعضاء الذهبيين والعاديين في الجمعية العمومية، إضافة إلى مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، وكان أبرز الغائبين عن الحضور الأمير منصور بن مشعل، والأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، وأحمد عيد، وسفيان باناجه.

ولم تشهد أعمال الجمعية العمومية أي جديد يذكر بالنسبة لجماهير الأهلي التي صدمت بهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، إذ امتنعت الإدارة عن الإجابة عن أي أسئلة خارج نطاق جدول أعمال الجمعية، فيما اكتفى «الذهبيون» بتقديم بعض الاستفسارات التي لم تخرج عن نطاق الأسئلة الغريبة، كان من ضمنها سؤال الإدارة عن تذاكر السفر الخاصة بزوجة محترف الفريق دانكلير، وعن أسباب ظهور زيادة في مبلغ التذاكر، إضافة إلى مناقشة أسباب تكفل النادي بالمدارس الخاصة بأبناء اللاعب دانكلير.

وتحدث رئيس الأهلي ماجد النفيعي في كلمة رفض من خلالها تحميل مجلس إدارته وحيداً مسؤولية هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، مشدداً على أن مسألة الهبوط كانت مسألة تراكمية بين إدارات عدة، حتى وصل النادي الأهلي إلى هذا الوضع.