اخبار الرياضه السعوديه الراجحي يعزز صدارته العالمية في «باها» إسبانيا

محمد بن مسعود - الدمام - واصل البطل السعودي حامل لقب كأس العالم يزيد الراجحي تألقه في منافسات النسخة الـ38 من باها آراغون محققاً المركز الثاني في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 7:23:45.9 على متن سيارة تويوتا هايلوكس في الباها الإسباني الذي شكل الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها لموسم 2022 بإشراف من الاتحاد الدولي للسيارات الـ FiA.

وتمكن الراجحي بصحبة ملاحه الإيرلندي مايكل اور من تسجيل النقاط الثمينة في حملة الدفاع عن لقبه في الترتيب العام لكأس العالم ليوسع صدارته برصيد 84 نقطة بفارق 27 نقطة عن التشيكي ميروسلاف زابيتال صاحب المركز الثاني.

واعتمد بطل الراليات السعودي أسلوباً حذراً في القيادة على الأراضي الإسبانية تفادياً لأي مشاكل قد تتعرض لها السيارة خصوصاً تحت ظل موجات الحر التي تمر بها البلاد، الأمر الذي منع الراجحي من استخلاص جميع قدرات سيارته من أجل ضمان النقاط المهمة مع تبقي 4 جولات فقط على نهاية البطولة. وبهذه المناسبة، عبّر سفير رياضة المحركات السعودي يزيد الراجحي عن فرحته الكبيرة بعد أن وسّع الفارق في صدارة الترتيب العام لكأس العالم للراليات الكروس كانتري باها قائلاً: «الحمد لله، لقد كان سباق باها آراغون سباقاً رائعاً وأنا سعيد للغاية بالنقاط المهمة لتي ساهمت بتوسيع الفارق وتصدر كأس العالم». وأضاف: «بالطبع أترقب الجولة التالية في بولندا، لتكملة رحلة الدفاع عن لقبي العالمي والفوز بلقبها، سائلاً الله عز وجل السداد والتوفيق في هذه المهمة ورفع راية بلادي عالياً في جميع المحافل الدولية».