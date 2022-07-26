اخبار الرياضه السعوديه الراجحي يعزز صدارته العالمية في «باها» إسبانيا

وتمكن الراجحي بصحبة ملاحه الإيرلندي مايكل اور من تسجيل النقاط الثمينة في حملة الدفاع عن لقبه في الترتيب العام لكأس العالم ليوسع صدارته برصيد 84 نقطة بفارق 27 نقطة عن التشيكي ميروسلاف زابيتال صاحب المركز الثاني.
واعتمد بطل الراليات السعودي أسلوباً حذراً في القيادة على الأراضي الإسبانية تفادياً لأي مشاكل قد تتعرض لها السيارة خصوصاً تحت ظل موجات الحر التي تمر بها البلاد، الأمر الذي منع الراجحي من استخلاص جميع قدرات سيارته من أجل ضمان النقاط المهمة مع تبقي 4 جولات فقط على نهاية البطولة. وبهذه المناسبة، عبّر سفير رياضة المحركات السعودي يزيد الراجحي عن فرحته الكبيرة بعد أن وسّع الفارق في صدارة الترتيب العام لكأس العالم للراليات الكروس كانتري باها قائلاً: «الحمد لله، لقد كان سباق باها آراغون سباقاً رائعاً وأنا سعيد للغاية بالنقاط المهمة لتي ساهمت بتوسيع الفارق وتصدر كأس العالم». وأضاف: «بالطبع أترقب الجولة التالية في بولندا، لتكملة رحلة الدفاع عن لقبي العالمي والفوز بلقبها، سائلاً الله عز وجل السداد والتوفيق في هذه المهمة ورفع راية بلادي عالياً في جميع المحافل الدولية».
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