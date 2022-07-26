بايدن: لن نشهد ركودا في الاقتصاد الأمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا يتوقع ان تدخل الولايات المتحدة في ركود، على الرغم من أن بيانات إجمالي الناتج المحلي التي ستصدر هذا الأسبوع قد تظهر انكماشا اقتصاديا للفصل الثاني على التوالي.

وأضاف بايدن خلال تصريحات للصحافيين اليوم الأثنين “برأيي لن ندخل في ركود”، مشيرا إلى بيانات جيدة على صعيد الوظائف، وقد أعرب عن أمله بـ”الانطلاق من هذا النمو السريع إلى النمو المطّرد”.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد أكدت هذا الشهر أن الاقتصاد الأميركي متين وقادر على تجنب الركود على الرغم من رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة.

وقالت إنه من الملائم أن نشهد حاليا تباطؤا للنمو بعد تعافي أكبر قوة اقتصادية في العالم من تداعيات الجائحة، مشيرة إلى أن المستهلك الأميركي لا يزال وضعه جيدا مع الأرقام القوية لسوق ورفع معدلات الفائدة بشكل كبير مؤخرا في محاولة لكبح الطلب وخفض الأسعار.