بالفيديو.. تقرير يكشف متطلبات صرف تعويضات الأحياء العشوائية في جدة بالفيديو.. تقرير يكشف متطلبات صرف تعويضات الأحياء العشوائية في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - ووفق تقرير لـ«الإخبارية» يتم تجهيز صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك وصورة من بطاقة هويته «بي دي إف». كما تتطلب الإجراءات صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية وصورة فوتوغرافية للمبنى (إن وجدت). وبعد ذلك يتم تجهيز صورة من فاتورة الكهرباء أو الماء، ورقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك وإضافة الاسم الرباعي وورقة بطاقة الأحوال بصيغة «بي دي إف». ويلي ذلك تجهيز صورة جوية للموقع وأي صور أخرى (إن وجدت)، ثم رقم توثيق إخلاء المبنى. أخبار قد تهمك

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