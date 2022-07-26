انتشال 8 جثث لمهاجرين غير شرعيين بالمغرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
انتشلت السلطات المغربية، جنوبي البلاد، جثثا لثمانية مهاجرين غير نظاميين، بعد جنوح قاربهم المطاطي الذي كانوا يستقلونه.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية، عن السلطات المحلية بإقليم طرفاية جنوب البلاد، تأكيدها انتشال جثث 8 مرشحين للهجرة السرية.
وتوفي المهاجرون الثمانية، بعد جنوح القارب المطاطي الذي كانوا يستقلونه بالشريط الساحلي لجماعة أخفنير، على مستوى مصب بحيرة “النعيلة” بالمحيط الأطلسي.
كما تمكنت السلطات المحلية والأمنية، بعد حملة تمشيطية للمنطقة المذكورة، من ضبط 18 مرشحا للهجرة السرية منحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا ضمن ركاب القارب المطاطي الجانح.
وأضافت السلطات المحلية أنه تم إيداع الجثث الثماني بمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بمدينة العيون، فيما جرى فتح بحث قضائي من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وملابسات تنظيم عملية الهجرة غير المشروعة.
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