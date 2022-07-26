جسر زجاجي معلّق ودراجات هوائية على الحبال في الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، في حديث خاص لـ»المدينة» عن مشاريع استثمارية سياحية طرحتها أمانة الباحة للاستثمار ستضاف إلى المشاريع الاستثمارية الكبرى التي وضع أساسها ودشنها سمو أمير منطقة الباحة، ومنها مشروع الدراجات المعلقة الذي سيتم تشغيله خلال صيف هذا العام ويضاف الى مشروع الانزلاق الحر بغابة رغدان بالإضافة إلى مشروع الجسر الزجاجي المعلق في منتزه الأمير حسام بالقيم والذي يمتد بين تلتين في المنتزه.

وأشار السواط إلى أن مشروع الانزلاق الحر عبر الحبال المعلقة والذي تم تدشينه ضمن مشاريع الأمانة عام 2018 حقق نجاحاً خلاقاً كونه من أكثر ألعاب التحدي إثارة ومتعة وأماناً فضلاً عن المشاهد الطبيعية والصورة البانورامية التي يشاهدها عند الانزلاق للغابة، وكان مدعاة للتوسع في هذا المجال فقد طرحت الأمانة مشروع الدراجات المعلقة وسط غابة رغدان بنفس فكرة الانزلاق الحر، ولكن عبر دراجات تمر في حبال معلقة بين تلتين بطول يزيد على 144 متراً بارتفاع 12 متراً عن مستوى سطح الأرض.

وأوضح السواط أن الأمانة طرحت موقعاً آخر للاستثمار في منتزه الأمير حسام بالقيم هو مشروع الجسر الزجاجي المعلق الذي تم تشييده بواسطة الحديد الصلب وألواح زجاجية شفافة على ارتفاع يزيد على 40 متراً وبطول 85 متراً ويوفر الجسر مشاهدة مناظر طبيعية خلابة على عقبة الباحة وإمكانية مشاهدة السحاب المتسلق لصدور الجبال ويوفر لزائريه منظراً جميلاً للغطاء النباتي الموجود في الأسفل والاستمتاع بجمال الطبيعة بمجرد الوقوف على الجسر إضافة إلى صورة عريضة لمدينة الباحة وقد اختير الموقع بعناية ليطل الزائرعلى جميع المواقع ويحطى بمتعة وإثارة المشي عبر الألواح الزجاجية مؤكداً عزم الأمانة على إنشاء وطرح مشاريع استثمارية ترفيهية واعدة وخلاقة لجذب السياح إلى المنطقة.

مشروع نوعي

من جانبه أوضح مدير المشروع المهندس عبدالرحمن القريعي أن مشروع الدراجات الهوائية المعلقة هو مشروع نوعي وهو الأول على مستوى المملكة ومن المشاريع الآمنة وخضع للتجارب من قبل شركة دولية متخصصة للتأكد من جاهزيته واستلام صيانته ومثل هذا المشروع معمول ومجرب في عدة دول أوروبية ودول جنوب أمريكا.

أخبار قد تهمك

وأضاف القريعي أن مشروع الدراجات الهوائية المعلقة يبلغ طولة قرابة 144 متراً و عدد الدراجات 4 الرحلة الواحدة تستوعب 8 ركاب بمعدل راكبين لكل دراجة، نسبة الأمان عالية جداً وكان النجاح السابق في الانزلاق الحر دافعاً كبيراً للتوسع في هذا المجال، مقدماً شكره لأمانة الباحة على التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين.