«الألكسو» تختار الإمارات لتمثيل «السفارة الثقافية»

محمد بن مسعود - الدمام - يعتبر اختيار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» الإمارات لتمثيل «السفارة الثقافية» اختيارا ملهما للثقافة العربية، الأمر الذي يعزز الدور الريادي للدولة ويبرز مكانتها وإشعاعها وجهود قيادتها في تعزيز العمل الثقافي العربي المشترك وخدمة قضايا السلم والتنمية المستدامة محليا وعربيا ودوليا.

وتسعى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التي تحتفل بالذكرى 52 على تأسيسها، إلى النهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي، وتنمية اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية داخل الوطن العربي وخارجه ومد جسور الحوار والتعاون بين هذه الثقافة والثقافات الأخرى في العالم وذلك من خلال جهود إداراتها المركزية وأجهزتها الخارجية.

وأعربت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة الثقافة العربية، عن التهاني والتبريكات لـ«الألكسو» ومديرها العام الدكتور محمد ولد أعمر بمناسبة احتفال المنظمة بذكرى تأسيسها الـ52 ونجاح تجسيد رؤية المنظمة كواحدة من أعرق منظمات العمل العربي المشترك في خدمة الثقافة العربية والتربية والتكنولوجيا والعلوم وتحقيق إنجازات عديدة من خلال خطة التطوير واستراتيجية البرامج والفعاليات والبرامج التخصصية.

كما أعربت عن تشرفها بـ«الثقة الغالية التي تعد تكريما لدولة الإمارات العربية المتحدة في المقام الأول، وبتوفيق من الله فُتحت الآفاق أمام المبادرات والمشاريع الثقافية من خلال السفارة الثقافية لتقديم برامج ثقافية وإعلامية نوعية وذلك يرجع لاهتمام وزارة الثقافة والشباب المستمر ومكانة المنظمة في دعم برامج السفارة الثقافية وجميع مهامها مما شكل دافعا لدوام العمل طيلة الفترة الماضية وصولا لنتائج تخطت التوقعات».