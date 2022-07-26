سلطان النيادي.. أول عربي في «مهمة فضائية» لمدة ستة أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن دولة الإمارات تسعى بخطى حثيثة وطموحة لترسيخ مكانتها في مجال الفضاء بإرادة أبنائها وهمتهم وطموحهم الذي لا يعرف المستحيل.

وأشار سموهما إلى أن رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، يمثل نموذجًا مشرفًا لشباب الإمارات والشباب العربي، والذي يحمل آمالهم وطموحات لتسجيل إنجازات جديدة للعرب تضاف إلى رصيدهم في هذا المجال الحيوي.

جاء ذلك بمناسبة إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء، اختيار رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، للمشاركة في أول مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، و«سبيس إكسCrew-6»، التي ستنطلق في ربيع عام 2023، ليكون النيادي أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة الأمد لمدة 6 أشهر، في محطة الفضاء الدولية.