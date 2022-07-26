خادم الحرمين الشريفين يهنئ فخامة السيدة دروبادي مورمو بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند

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المناطق_واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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