ولي العهد يتحدث لعدد من الصحفيين بعد إعلان تصاميم مدينة “ذا لاين”

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تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع عدد من الصحافيين بعد الإعلان عن تصاميم مدينة ذا لاين.

وأوضح ولي العهد أنه يتوقع أن المرحلة الأولى ستنطوي على 1.2 ترليون ريال حتى عام 2030 وسيكون لدينا دعم حكومي بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال.



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Source akhbaar24

