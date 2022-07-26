الأخضر الشاب ينهي استعداداته لمواجهة العراق في بطولة كأس العرب للشباب

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أنهى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا استعداداته للقاء منتخب العراق ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب تحت 20 عاماً في منطقة عسير،.
وأجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تم خلالها تطبيق تمارين تكتيكية متنوعة.
ويأتي “الأخضر” في صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على منتخب موريتانيا بنتيجة 2 – 0 في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب، فيما يستضيف منتخب العراق في تمام الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.
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Source akhbaar24
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