مستشفى إرادة بأبها يحتفي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

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المناطق-واس

نظم مستشفى إرادة والصحة النفسية بأبها أمس، المعرض التوعوي بأضرار التدخين والمخدرات، وذلك ضمن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام ٢٠٢٢، تحت شعار ” الرعاية خلال الأزمات” وذلك في ساحة الاحتفالات الشعبية.

ويأتي المعرض ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية للمستشفى ومشاركة المجتمع في مسؤوليته الاجتماعية، بهدف استفادة أكبر عدد من المراجعين والزوار والموظفين، من خلال إقامة العديد من الأركان للاستشارات الطبية النفسية والاجتماعية والتوعوية، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات بعروض مرئية وتوزيع المنشورات التوعوية وتقديم العديد من الاستشارات الصحية.

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Source almnatiq

