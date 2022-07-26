︎
.
المناطق-واس
نظم مستشفى إرادة والصحة النفسية بأبها أمس، المعرض التوعوي بأضرار التدخين والمخدرات، وذلك ضمن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام ٢٠٢٢، تحت شعار ” الرعاية خلال الأزمات” وذلك في ساحة الاحتفالات الشعبية.
ويأتي المعرض ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية للمستشفى ومشاركة المجتمع في مسؤوليته الاجتماعية، بهدف استفادة أكبر عدد من المراجعين والزوار والموظفين، من خلال إقامة العديد من الأركان للاستشارات الطبية النفسية والاجتماعية والتوعوية، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات بعروض مرئية وتوزيع المنشورات التوعوية وتقديم العديد من الاستشارات الصحية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى إرادة بأبها يحتفي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.