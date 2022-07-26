سيول وانقطاع للكهرباء وانهيارات صخرية بنجران وتفعيل لخطط الطوارئ بـ 4 مناطق

شهدت منطقة نجران هطول أمطار سالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما ذكر الدفاع المدني أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران (نجران – حبونا – بدر الجنوب - شرورة)، وأهاب بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليماته.

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيها متقدما بسحب رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية بمنطقة نجران، فيما تسببت مياه الأمطار في إغراق بعض شوارع وأحياء نجران.

انقطاع الكهرباء

وتسببت الأمطار الغزيرة على منطقة نجران بتضاعف حجم المعاناة التي يشهدها سكان مخطط السحيم شرق المنطقة، حيث استمر انقطاع التيار الكهربائي لمدة تجاوزت 6 ساعات متواصلة بدأت من الساعة 6:15 مساء يوم السبت إلى أن عادت الخدمة صباح الأحد عند الساعة 12:20.

متابعة مستمرة

وكان أمير نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز وجه المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة وكافة الجهات المعنية بالمتابعة بشكل مستمر لآثار الأمطار التي شهدتها مدينة نجران ومحافظات المنطقة، فيما باشرت فرق طوارئ أمانة منطقة نجران معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار وإعادة الحركة لطبيعتها في عدد من الطرق والأحياء، من خلال فِرَق النظافة وفِرَق صيانة وتشغيل شبكات تصريف مياه الأمطار، والآليات والمعدات والكوادر البشرية، ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمعات المياه، والتواصل عبر مركز البلاغات 940، أو عبر تطبيق بلدي عند ملاحظة أي تجمع للمياه، كما باشرت فرق متابعة أعمال الطوارئ والصيانة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية على طريق هداده - بدر الجنوب العمل على إزالة انهيار صخري بمواقع متفرقة على الطريق، جراء العاصفة المطرية، وتأمين انسيابية الحركة المرورية على طريق بئر عسكر - النقعاء ، وعلى طريق الملك عبدالله وطريق نجران - السليل، لمعالجة أي عوائق تحدث جراء العاصفة المطرية، وتأمين السلامة المرورية.

إزالة الأنقاض

وفي عسير دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة والمحافظات التابعة لها، وما يصاحبها من تأثيرات من نشاط بالرياح السطحية وجريان للسيول وتساقط للبرد.

وأهاب المدني بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعياً إلى الاطلاع على ما يُبَث من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني: ‏https://www.998.gov.sa.

وأكدت المديرية أنها تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

بدورها، رفعت فرق أمانة منطقة عسير الميدانية وبلدياتها التابعة جاهزيتها؛ لرفع مخلفات الأمطار التي تشهدها منطقة عسير؛ لإزالة الأنقاض وفتح الطرق وسحب المياه المتجمعة ونظافة المواقع المستهدفة عبر إزالة نواتج مخلفات مياه الأمطار؛ للإسهام في عودة الأمور على طبيعتها.

تيارات نشطة

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، وقد يصاحبها جريان السيول وتساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويتوقع أن يستمر تأثيرها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة من اليوم الثلاثاء وحتى السبت المقبل على مناطق جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، بيش، صبيا، أبوعريش، الطوال، جيزان، فرسان)، ونجران (شرورة، حبونا، بدر الجنوب، نجران)، وعسير (أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، البرك، المجاردة)، ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، العقيق، القرى، قلوة، المخواة، الحجرة)، بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات).

ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها إلى (العاصمة المقدسة، بحرة، الخرمة، تربة، رنية، المويه، القنفذة، الليث، جدة)، وذلك بتواجد السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

سحب رعدية

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أنه ربما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة من الأربعاء إلى السبت على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية (سلوى، منفذ البطحاء، الأحساء، حرض، صحراء الربع الخالي)، بالإضافة إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض (وادي الدواسر، ليلى، الأفلاج)، ويمتد تأثيرها من مساء يوم الأربعاء إلى السبت بتواجد السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل (الدمام، الخبر، القطيف، الظهران)، كذلك على (الرياض العاصمة، الخرج، حوطة بني تميم، المزاحمية).

وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على المناطق المذكورة حتى منتصف الأسبوع القادم.

رياح سطحية

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.