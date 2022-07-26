محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز أظهر استطلاع أجرته “سيجما كونساي” ونشره التلفزيون الرسمي أن الناخبين في الاستفتاء التونسي أمس الاثنين وافقوا بنسبة 92.3 بالمئة على دستور جديد يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات أكبر. وأظهر استطلاع سيجما أن إقبال الناخبين على الاستفتاء بلغ 25 بالمئة. وقاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء.

كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع يوضح موقف التونسيين من الدستور الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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