“رفضت العمل ضمن شبكة دعارة تابعة للحوثي”.. الإرياني يطالب الإفراج الفوري انتصار الحمادي عن الفنانة اليمنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على نقل الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي لسجن انفرادي تابع للسجن المركزي بصنعاء الواقع تحت سيطرتها، عقب جلسة تعذيب بسلك كهربائي، بعد اختطافها وإخفائها بشكل قسري بتهم ملفقة منذ فبراير 2021م

وأوضح أن ما تعرضت له انتصار الحمادي من اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي وإصدار حكم غير قانوني بحبسها خمسة أعوام، بعد رفضها العمل ضمن شبكة دعارة لاستدراج الشخصيات السياسية والإعلامية، يكشف الوجه الحقيقي والقبيح لمليشيا الحوثي، التي ضربت عرض الحائط القيم والأعراف اليمنية التي تصون المرأة.

وجدد الإرياني دعوة النقابات والمنظمات الثقافية والفنية وكل الفنانين والمثقفين ونشطاء حقوق الإنسان في اليمن والوطن العربي والعالم، ومنظمات الدفاع عن قضايا المرأة، للتضامن مع الفنانة انتصار الحمادي، ومأساة أسرتها، وإدانة ما تتعرض له من ممارسات تعسفية على يد مليشيا الحوثي الإرهابية.

‏وطالب الإرياني من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة مطالبين بإدانة الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق النساء اليمنيات، وممارسة ضغوط حقيقية على قياداتها لإطلاق الفنانة انتصار الحمادي، والمئات من المخفيات قسريا في معتقلاتها فورا ودون قيد أو شرط.