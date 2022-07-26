أمير حائل يستقبل المواطنين والمسؤولين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في صالة الاستقبالات بقصر أجا – اليوم – جموع المواطنين والمسؤولين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عودته سالماً بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.

ورفع سموه خلال الاستقبال الشكر للقيادة الحكيمة على ماتجده المنطقة من مشاريع وبرامج تنموية, مشيراً إلى أن المنطقة على موعد مع مشاريع قادمة بفضل من الله ثم الدعم المستمر من ولاة الأمر – حفظهم الله -, مؤكداً أن هذه الرعاية الشاملة من هذه الدولة المباركة والالتفافة الصادقة من أبناء الوطن ستضاعف من فرص التطور الشامل بعون الله في المنطقة التي يعمل سموه وسمو نائبه على أن ترى النور بعض المشاريع الرائدة فيها.

وقد تبادل سموه وأهالي المنطقة العبارات والمشاعر الوطنية الصادقة التي دلت على صدق الانتماء للقيادة والوطن.