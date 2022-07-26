أمير القصيم يكرّم مدير شرطة المنطقة السابق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم – بقصره مساء اليوم – ، مدير شرطة المنطقة السابق اللواء علي بن حسن بن مرضي ، وذلك بعد انتقاله للعمل مستشارا بإدارة الأمن العام، تقديرا لجهوده الأمنية والقيام بعمله بكل جداره وإخلاص خلال الفترة الماضية .

وأشاد سمو أمير القصيم بجهود اللواء بن مرضي، الذي أدّى عمله بإخلاص ومهنية عالية، لخدمة دينه و مليكه و وطنه .

ونوه سموه بالجهود التي يبذلها المسؤولون المخلصون بالمنطقة الذين يقومون بأدوارهم المناطة بهم خلال فترة عملهم ، ويأتي بعدهم من يخدم الوطن والمواطن بكل جدارة وتفاني، متمنيا لمدير شرطة المنطقة المعيّن حديثا اللواء علي القحطاني كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ومتابعة من سمو وزير الداخلية لكل ما من شأنه خدمة ودعم القطاعات الأمنية بالمنطقة .