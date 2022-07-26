أمير القصيم يستقبل أصحاب الفضيلة ومديري الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم – بقصره مساء اليوم -، أصحاب الفضيلة العلماء ومديري الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية بالمنطقة.

ودعا سمو أمير القصيم – خلال الاستقبال -، جميع مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية بالمنطقة، لخدمة المواطنين والاستماع لاحتياجاتهم وإنجاز معاملاتهم وعدم التأخر في ذلك، ومتابعة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة، انطلاقاً من توجيهات الكريمة القيادة الرشيدة.

‏‎‏وتطرّق سموّه إلى العديد من الجوانب التي تهم المنطقة وتسهم في تعزيز الجهود في مختلف المجالات التنموية والخدمية.