شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حقيقة حل مجلس إدارة نادي أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت أنباء منذ قليل عن مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص حل مجلس إدارة نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي، عقب الهبوط إلى دوري يلو.



اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي



وانتهى منذ قليل، الاجتماع الذي عقدته الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، بخصوص هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لأول مرة في تاريخه، إلى دوري يلو،بعدما احتل المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النفيعي يضمن البقاء في مجلس أهلي جدة

وقال الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن النفيعي ضمن البقاء في منصبه، بعد محاولات سحب الثقة منه.



وأوضح أن أعضاء الجمعية العمومية، فشلوا في إثبات أي مخالفات جسيمة على النفيعي.

مطالب بحل المجلس

فيما قال خالد أبو راشد العضو الذهبي في ‎أهلي جدة، حسب الأنباء، أن الغالبية من الأعضاء الذهبيين تقدموا إلى عمومية النادي بمذكرة لحل مجلس الإدارة، والأمر بيد وزارة الرياضة.

هبوط أهلي جدة

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هبط لأول مرة في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما فشل في الهروب من الهبوط بالتعادل مع الشباب في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.