شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يعلن عن تصاميم «ذا لاين» مدينة المستقبل في نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد ولي العهد، رئيس مجلس إدارة نيوم، الأمير محمد بن سلمان ، لدى إعلانه عن تصاميم مدينة «ذا لاين»، أن تصاميم المدينة تحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية.

وبين أن هذه التصاميم الاستثنائية توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعددة الطبقات وتعالج إشكاليات المدن الأفقية التقليدية المنبسطة، محققة بذلك التناغم التام بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة بكل مواردها.

أعلن ولي العهد عن تصاميم مدينة «ذا لاين»، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجا عالميا رائدا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.

وكان ولي العهد أطلق الفكرة والرؤية الأولية للمدينة التي تعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية وما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل في يناير من العام الماضي.

وبهذه المناسبة، قال ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم «عند إطلاقنا «ذا لاين»، وعدنا بإعادة تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيس، واليوم «ذا لاين» تحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية. هذه التصاميم الاستثنائية توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعددة الطبقات وتعالج إشكاليات المدن الأفقية التقليدية المنبسطة، محققة بذلك التناغم التام بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة بكل مواردها.»

وأضاف «لا يمكننا تجاهل أزمة البيئة وكذلك أزمة طريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم. ولذا نسعى في نيوم أن نكون في طليعة من يقدمون حلولا جديدة ومبتكرة.

ونحن اليوم عازمون على تنفيذ فكرة «البناء إلى الأعلى»، من خلال فريق عمل تقوده نيوم إضافة إلى مجموعة من ألمع العقول في الهندسة المعمارية والبناء على مستوى العالم.»

وتابع ولي العهد قائلا «مشروع نيوم أحد المشاريع المهمة فـي رؤية 2030، وتعد «ذا لاين» تأكيدا على التزامنا الراسخ بتقديم مشروع إلى العالم أجمع، حيث أن نيوم هي مكان للحالمين بغد أفضل وفيها سيضع الجميع بصمتهم الابتكارية والإبداعية».

وتقدم مدينة «ذا لاين» نهجا جديدا لتصميم المدن والذي يركز على مفهوم «انعدام الجاذبية»، حيث يعني ذلك توزيع وبناء مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية مما يتيح للناس إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة (إلى الأعلى، وإلى الأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب).

وعلى عكس مفهوم المباني الشاهقة، تسهل هذه الفكرة عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية، من أماكن عمل، ومدارس، وحدائق، ومنازل في غضون خمس دقائق.

ويغطي جانبي المدينة الخارجيين أسطح زجاجية وهي عبارة عن مرايا عاكسة تمنحها طابعا فريدا، وتسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة.

في حين تم تصميم المساحات الداخلية بطرق مبتكرة، لخلق تجارب غير عادية ولحظات لا تنسى، من خلال فريق من المعماريين والمهندسين المشهورين عالميا الذين يعملون مع فريق نيوم بشكل مستمر.

ماذايعني الإعلان عن تصاميم ذا لاين؟

1. تقود نيوم فريقا من نخبة العقول لتقديم فكرة ولي العهد »ذا لاين« إلى العالم.

2. اهتمام ولي العهد بالإعلان يعكس الدعم اللامحدود لصناعة المستقبل الجديد.

3. تتوافق مع رؤية 2030، وتقدم نموذجا عالميا لمواجهة تحديات التغير المناخي

4. تمثل »ذا لاين« مستقبل المعيشة الحضرية وتضع الحياة في مقدمة أولوياتها.

5. مدينة رقمية بالكامل تعتمد على الذكاء الصناعي وتتبنى الأفكار والتقنيات الجديدة للارتقاء بجودة الحياة.

6. تجمع نيوم نخبة من ألمع العقول العالمية لتحويل رؤيتها إلى واقع ملموس يسهم في التنمية.

7. تحيط الطبيعة بمرافق »ذا لاين« مما يجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة.

مدينة «ذا لاين»:

