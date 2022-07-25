محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات في مكتبه سعادة السيدة ارونا قسنغ القائم بأعمال سفيرة جمهورية النيبال لدى مملكة البحرين. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية النيبال الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في قطاع المواصلات والاتصالات، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يستعرض مع القائم بأعمال سفارة النيبال تعزيز العلاقات في مجال المواصلات والاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.