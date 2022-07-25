محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس اعتادَت منطقةُ الباحة أنْ تلتحفَ الضباب ويعانقُ جبالُها السحابَ على مدار العام، مع هطول أمطار متواصلة خلال الأيام الماضية، صاحبَها اعتدالٌ في درجات الحرارة، مما زادَها ابتهاجاً وترحيباً بضيوفها وزوَّارها الباحثين عن اعتدال الأجواء والمناظر الطبيعية، ولعشاق الصيف والأجواء الباردة جمال رباني آخر تقدمه سماء الباحة، حينما تتشكل غيومها كلوحة فنية زاهية الألوان يحفها البياض. عدسة ” واس” وثَّقَتْ جمالَ الأجواء مع نزول غيوم السماء أمام الناظرين . أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر برودةُ الأجواءِ تدفعُ الأهاليَ والزوَّارَ بمنطقة الباحة للتنزُّه خلال فصل الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.