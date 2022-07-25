محام: النصب والاحتيال أبرز الجرائم الاقتصادية في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد المستشار القانوني نايف المرشدي أن النصب والاحتيال أبرز الجرائم الاقتصادية في المملكة لاستهدافهم أفراد المجتمع.

وتابع المستشار القانوني، في تصريحات إلى “الإخبارية”، أن النصب والاحتيال جريمة عابرة للحدود، مشددًا على خطورة غسل الأموال بإحضار مبلغ نقدي مجهول المصدر وإيداعه في أحد البنوك.

ولفت المستشار إلى أن النصب والاحتيال هو الأكثر خطورة لأنه يمس المواطنين، لكن غسل الأموال هو الأشد خطرًا على الاقتصاد.

وأضاف أن منصة الاحتيال المالي لا تكون داخل المملكة ويكون الضحية المستهدف في الداخل، متابعًا أن هناك تباينًا في العقوبات بنظام مكافحة جرائم غسل الأموال وفق المبلغ المتحصل عليه.