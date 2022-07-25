رقم مفزع في إصابات جدري القرود بفرنسا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، الاثنين، إن نحو 1700 شخص أصيبوا بفيروس جدري القرود في البلاد في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الصحة الفرنسي فرانسوا برون في مقابلة مع تلفزيون بي.إف.إم “اليوم، صار عدد المصابين بجدري القرود في فرنسا نحو 1700″.

وأضاف أن معظم المرضى رجال أقاموا علاقات جنسية مع رجال آخرين، ولكن يمكن أيضاً أن يصاب المرء عن طريق الاحتكاك ببثور على جلد المريض”.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت السبت، أن تفشي مرض جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، بعدما أصاب الفيروس نحو 17 ألف شخص في 74 دولة.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن أكثر من 16 ألف إصابة بجدري القرود تم تسجيلها في 75 دولة، فضلا عن 5 أشخاص توفوا نتيجة تفشي المرض.

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ويعني إعلان حالة الطوارئ أن تفشي المرض “حدث استثنائي” يمكن أن يمتد إلى بلدان أخرى ويتطلب استجابة عالمية منسقة.

وتشمل الأعراض الأولى لجدري القرود الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وآلام الظهر، وتضخم الغدد الليمفاوية، والقشعريرة والإرهاق.