محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 8% إلى مستوى 1850 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، وذلك بعد إعلان من شركة “غازبروم”.
وجاء ارتفاع أسعار الغاز بعد أن أعلنت شركة الغاز الروسية “غازبروم”، اليوم الاثنين، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة “سيمنز” يستخدم في محطة بورتوفايا في خط الأنابيب “السيل الشمالي-1” وذلك بسبب أعمال صيانة.
وأشارت الشركة الروسية إلى أن أن إمدادات الوقود الأزرق عبر “السيل الشمالي-1” انطلاقا من 27 يوليو الجاري لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب في اليوم.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الغاز في أوروبا تقفز بعد إعلان روسيا عن وقف توربين في السيل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.