إيلون ماسك يكشف حقيقة خيانة صديقه مؤسس جوجل مع زوجته

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نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وجود علاقة غرامية مع “نيكول شاناهان” زوجة المؤسس المشارك لشركة “جوجل”، سيرجي برين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، جاءت تعليقات ماسك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن صداقته مع برين قد انتهت بسبب علاقته مع زوجته نيكول.

وتابع ماسك عبر حسابه بموقع تويتر قائلا إنه لا يزال صديقًا لبرين وأنهما كانا في حفلة معًا الليلة الماضية!.

ونقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن ماسك دخل في علاقة قصيرة في أواخر العام الماضي مع شاناهان.

وقالت الصحيفة إن هذا دفع برين إلى تقديم طلب الطلاق في وقت سابق من هذا العام وأنهى الصداقة الطويلة بين اثنين من المليارديرات البارزين في مجال التكنولوجيا.

لكن ماسك قال عبر تويتر: “لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال ثلاث سنوات ، في المرتين مع العديد من الأشخاص الآخرين.. لا شيء رومانسي”.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من وجود اتفاق قبل الزواج ، فإن برين وشاناهان يتفاوضان حاليًا على تسوية الطلاق، والتي يمكن أن تصل إلى مليار دولار.

يشار إلى أن شاناهان، محامية تعيش في ولاية كاليفورنيا وهي مؤسس شركة التكنولوجيا القانونية ClearAccessIP ومؤسسة Bia-Echo، وهي منظمة خيرية تعمل على تعزيز طول العمر الإنجابي والمساواة وتقديم العدالة الجنائية.

ويشتهر ماسك بأنه مالك شركة تسلا للسيارات، وهو أيضًا رئيس شركة SpaceX للصواريخ ، بكيفية إدارته لشركاته العديدة ، لكنه جذب أيضًا اهتمام الصحافة بحياته الخاصة.

وفي تغريدات في وقت سابق من هذا الشهر بدا أنه يؤكد التقارير التي تفيد بأن لديه توأم في أواخر عام 2021 من شيفون زيليس – المدير التنفيذي في شركته التكنولوجية “نيورالينك”.

جاء ذلك بعد أسابيع من الكشف عن أن ابنته فيفيان والتي اتخذت خطوات لقطع العلاقات معه ، معلنةً رغبتها في عدم الارتباط بوالدها البيولوجي بأي شكل.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن شخص مقرب من شاناهان إنه في وقت العلاقة المزعومة في ديسمبر، انفصل برين وزوجته لكنهما ما زالا يعيشان معًا.

وفي تغريدة منفصلة ، قال ماسك: “وول ستريت جورنال عرضت العديد من الأقوال المتضاربة عني وعن تسلا، لقد فقدت مصداقيتها”.

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Source almnatiq

