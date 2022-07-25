الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام لقاح “إمفانكس” ضد جدري القردة

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وافق الاتحاد الأوروبي رسمياً على استخدام لقاح أنتجته شركة أدوية دنماركية مضاد لجدري القردة.

وكشفت شركة “بافاريان نورديك” الدنماركية، اليوم (الاثنين)، عن أن لقاحها “إمفانكس” المضاد للجدري حَصَلَ على إجازة ليصنف أنه مضاد لجدري القردة.

وجاءت الموافقة الأوروبية على اللقاح بعد إجازة مماثلة باستخدامه في كندا والولايات المتحدة.

يُذكر أن جدري القردة انتشر في أكثر من 70 دولة، وأُصيب به نحو 16 ألف شخص.



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Source akhbaar24

