دياز يركز على الجانب البدني في تدريبات الهلال (صور)

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ركز المدير الفني لنادي الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز على الجانب اللياقي والبدني في تدريبات فريقه خلال الحصة التدريبية. وأدى الهلال مرانًا اعتياديًا تحت قيادة رامون دياز وشهد الجري على سرعات ومسافات مختلفة وتدريبات لياقية. وحرص رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل على متابعة تدريبات الفريق الذي يستعد للسفر إلى مدينة برمنجهام الإنجليزية لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

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